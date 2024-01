Família faz vakinha para pagar remédio de menina de 14 anos diagnosticada com alopecia areata

Isabelly da Silva, de apenas 14 anos, foi diagnosticada com alopecia areata e família, que mora no bairro Costeira, está realizando uma vakinha para pagar o remédio.

A alopecia areata é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo. Essa doença causa a queda de cabelo, onde em algumas pessoas pode ser apenas em algumas regiões da cabeça, e em outras pode acontecer a queda total do cabelo, chamado de alopecia total.

No caso da jovem Isabelly, a situação é de alopecia total. Além do cabelo, as sobrancelhas e os cílios também caíram totalmente.

Para reverter essa situação, a família está fazendo uma vakinha para conseguirem comprar o remédio que pode ajudar a Isabelly. Esse remédio de chama Ritlecitinib e tem a proposta de alterar a resposta imune da pessoa.

Para ajuda a Isabelly, as doações podem ser feitas via PIX usando a chave 98442-1205.