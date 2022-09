Família fica ferida em acidente ocorrido na Rodovia do Xisto, perto da entrada para Campo Redondo

Três pessoas de uma mesma família ficaram feridas durante um acidente ocorrido na noite deste domingo (25/08), na Rodovia do Xisto, próximo à entrada para Campo Redondo. Dois veículos, um Jeep Renegade e um Honda Civic, bateram de frente, deixando as duas pistas da rodovia interditadas por algumas horas.

O motorista do Honda é policial civil de Araucária e estava no veículo com a esposa e o filho. Os três receberam atendimento médico pelo Siate e pelo Samu e foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ele contou como foi o acidente: “Estávamos indo pra casa, pela Rodovia do Xisto, quando pela contramão veio o Jeep, em nossa direção. Tentei desviar, mas não foi possível evitar a colisão. Ainda estamos no hospital fazendo exames, mas felizmente estamos bem, apenas a minha esposa terá que fazer uma cirurgia, porque fraturou o punho”, relatou o policial.

Segundo a Guarda Municipal de Araucária, a condutora do Jeep estava sozinha no veículo e teve apenas algumas escoriações. Ela apresentava sinais de embriaguez, fez o teste do bafômetro, que acusou 0,62 mg/dl de álcool. Diante disso, foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências necessárias.

Além da GMA, a Polícia Militar prestou apoio no acidente, ajudando a controlar o trânsito.