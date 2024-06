Família organiza campanha de doação de sangue para ajudar no tratamento de vítima de acidente

Na noite da última sexta-feira, 14 de junho, o araucariense Felippe Wisnieski, de 24 anos, sofreu um acidente de trânsito em Curitiba.

O jovem estava de moto e acabou colidindo contra um carro no bairro Pinheirinho, por causa disso, o morador do bairro Thomaz Coelho precisou fazer algumas cirurgias e agora necessita de doações de sangue.

“Felippe quebrou a perna direita em três lugares, e quebrou o braço esquerdo também em alguns lugares. A perna dele está estável, e nos próximos dias, ele passará por uma análise para fazer a cirurgia do braço”, explica a namorada do Felippe.

Felippe está usando pino na perna direita e pino no braço esquerdo. Além de uma pequena lesão no braço direito, e um cateter de monitoramento na cabeça para monitorar o sangramento que estava acontecendo. De acordo com a namorada, ainda tem um pouquinho de sangramento, mas está estável.

Para realizar a doação é preciso agendar um horário no Hemepar, para o Hospital do Trabalhador em nome do Felippe através do link: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue. Todo o tipo de sangue será aceito.