Pandora é uma cachorrinha filhote que foi resgatada junto de sua mãe e irmãos, que foram abndonados na rua. Depois do resgate, Pandora passou por tratamentos após ter sido picada por abelhas.

Pandora conheceu sua família, que acolheu e cuidou dela. Recentemente ela foi internada e diagnosticada com Parvovirose, uma doença viral que é a causa da morte de muitos filhotes.

Família organiza rifa para custear tratamento da cachorrinha Pandora

Pandora ficou internada entre os dias 24 e 27 de dezembro, o que transformou o natal de sua família em dias de angústia. O custo total do tratamento ultrapassou 3 mil reais, e seus tutores família não conseguem arcar com esse valor. Pensando nisso, eles se uniram a amigos e familiares e estão realizando uma rifa para custear o tratamento.

A rifa tem 200 números e cada um esta sendo vendido a 10 reais. Os prêmios são diversos e os números podem ser adquiridos com a Jessica, tutora da Pandora, através do telefone (41) 98784-8117.