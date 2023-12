Família organiza rifa para custear tratamento de bebezinho

Brian, um guerreiro de apenas 7 meses, enfrenta uma batalha contra a gravidade de seu estado de saúde. Apesar das adversidades, sua evolução é notável, considerando as condições que sua saúde permite. O diagnóstico ainda não foi fechado e os médicos trabalham para descobrir exatamente o que afeta a saúde do bebê.

Atualmente ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo alimentação por meio de uma gastrostomia e suporte respiratório por uma traqueostomia.

Diante da perspectiva de proporcionar um ambiente mais acolhedor e familiar para Brian, a alternativa do “Home Care” está sendo considerada. Essa modalidade de cuidados permitiria a transferência de todos os procedimentos realizados na UTI para o ambiente domiciliar. No entanto, os custos para viabilizar essa transição e custear as despesas logísticas, acompanhamentos diários, dieta especial, e outros gastos essenciais são muito altos.

Pensando nisso, familiares e amigos da família estão organizando uma rifa, para arrecadar fundos para custear o tratamento do menino. Foram disponibilizados 500 números, oferecendo a chance de ganhar 10 prêmios incríveis, e cada número sai por 10 reais.

Fique atento

Em um esforço para proteger a integridade da iniciativa e evitar potenciais golpes, semelhantes aos que a família já enfrentou, é fundamental ressaltar que nenhum profissional de saúde envolvido no tratamento do bebê ou representante da instituição hospitalar entrará em contato solicitando fundos, medicamentos, recursos, materiais ou financeiro. Essa comunicação não será realizada por meio de telefonemas, mensagens no WhatsApp ou e-mails.

Em caso de abordagem suspeita ou tentativa de solicitação indevida, recomendamos encerrar imediatamente a comunicação e acionar as autoridades competentes.

Como participar

Se você puder ajudar comprando um número, entre em contato através do WhatsApp (41) 99605-1212.