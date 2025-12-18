Liliane Nikolaiuw, de 42 anos, trava uma batalha contra um câncer no cérebro. Mãe de três filhos, sendo dois meninos de 6 e 7 anos e uma menina de 14 anos, os quais criou sozinha depois que o marido a abandonou, atualmente ela recebe cuidados paliativos devido ao estágio da doença.

Segundo familiares da Liliane, ela trabalhava como diarista e nunca contribuiu com o INSS, por isso não recebe nenhum auxílio financeiro do governo. “A Liliane sobrevive com a ajuda de campanhas e ações beneficentes que a família e amigos organizam, por isso decidimos organizar uma rifa solidária para que possamos dar a ela um Natal mais feliz e confortável. Esperamos que todos nos ajudem nessa ação”, conta a irmã Jociane.

A rifa solidária tem como prêmio uma cesta de produtos da Cacau Show, entre panetone trufado, panetone brownie, caixa de chocolate, caixa de marshmallow, entre outros. Cada nome custa R$10,00 e para adquiri-los basta entrar em contato pelo fone (41) 99728-6955, falar com a Jociane (Jô).

“Com o seu apoio, podemos fazer uma grande diferença na vida da Liliane. Compre um nome ou mais e concorra a essa linda cesta de Natal”, convida a irmã.

Edição n.º 1496.