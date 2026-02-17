Uma jovem araucariense, de 23 anos, está promovendo uma rifa solidária para arrecadar recursos destinados à realização de uma cirurgia de colecistectomia, procedimento indicado para a retirada da vesícula biliar. Daniele dos Santos relata que começou a apresentar crises frequentes de dores abdominais fortes em setembro de 2025. Após a realização de exames, foram identificados vários cálculos na vesícula.

Desde o diagnóstico, ela afirma seguir uma dieta rigorosa e limitada para tentar evitar novas crises. Mesmo com os cuidados, as dores persistem e, segundo relata, têm se intensificado com o passar do tempo. Durante as crises, a melhora ocorre apenas com medicação intravenosa, que demora para fazer efeito.

De acordo com informações recebidas em consultas médicas, a cirurgia é apontada como a única solução para o quadro. Embora o caso seja considerado de urgência, não há previsão para a realização do procedimento pelo Hospital Municipal de Araucária (HMA), onde, segundo ela, há cerca de 19 pessoas na fila à sua frente. Fila que atualmente não está avançando. A jovem também menciona o risco de rompimento da vesícula, situação que pode agravar seu quadro clínico.

Diante das crises recorrentes e das dificuldades para conseguir a cirurgia pela rede pública, Daniele e familiares organizaram uma rifa solidária para custear o procedimento em um hospital particular. O prêmio será de R$ 500 via PIX, e cada número custa R$ 5. Os interessados devem realizar o pagamento pela chave Pix dossantosdaniele321@gmail.com, em nome de Daniele dos Santos, no Banco Itaú, e enviar o comprovante pelo WhatsApp (41) 99964-0935 para escolher o número.

Edição n.º 1502. Maria Antônia.