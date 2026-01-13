No fim da tarde do último domingo (11), Margot escapou pelo portão de casa, nas proximidades da rua Alberto Karas, no Porto das Laranjeiras, e não voltou mais.

Margot é uma cachorrinha mestiça de poodle, de porte médio, com pelos clarinhos, mesclados entre branco e bege, ela é cega então seus olhinhos são esbranquiçados. Ela pode estar assustada por estar longe de casa, mas é bastante dócil.

Se você viu a Margot por aí ou tem informações que podem ajudar a encontra-la, entre em contato através do telefone (41) 99782-4368.