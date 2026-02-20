Uma família moradora do bairro Capela Velha está realizando uma vakinha para ajudar na compra de bomba de insulina do menino Victor Gabriel, de 7 anos. Ele foi diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1 em 2023, além de também possuir Síndrome de Mauriac e ser austista não verbal nível 3 de suporte.

Ele está usando a bomba de insulina há alguns meses, e o medicamento se tornou indispensável em sua vida. Segundo a mãe do Victor, ele recebia as bombas pela Justiça, porém o fornecimento de insumos foi interrompido.

A família, junto de um advogado, estão lutando para reverter essa decisão, mas ainda sem previsão de quando o fornecimento voltará. Por conta disso, a família pede ajuda para comprar os insumos. Em 3 meses de uso, o custo pode chegar a aproximadamente 17 mil reais, um valor que eles não têm condições de arcar.

As doações podem ser feitas diretamente pelo pix da mãe do Victor, com a chave santosanielle746@gmail.com. Ou também tem a opção de ajudar pelo link da vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudar-meu-filho-anielle-santos-silva?utm_source=socialshares-app-share&utm_medium=share-bottom-whatsapp&utm_campaign=share-sharemodal.