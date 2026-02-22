Um cachorrinho desapareceu de casa na última sexta-feira, 20 de fevereiro, no bairro Campina da Barra, após se assustar com fogos de artifício e escapar por uma fresta do portão.

Chase é um cachorrinho de porte pequeno, com pelos longos e brancos. É bastante dócil e brincalhão, e usava uma coleira vermelha quando desapareceu.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do Chase, entrar em contato com os telefones (41) 99623-8890 ou (41) 99689-9894