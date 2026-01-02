ENCONTRADA NO DIA 02/01/2026.

Após se assustar com os fogos de artifício do ano novo, Mel desapareceu de sua casa, na região do Capela Velha, e não voltou mais.

Mel e uma cachorrinha dócil, de porte pequeno e com pelos pretos. Não é castrada e não possui chip de identificação. Ela é o animal de estimação de uma idosa, que é muito apegada e esta sofrendo com a ausência do animal.

Se você viu a Mel por aí ou tem informações que possam ajudar a encontra-la, entre em contato através do telefone (41) 99610-3817.