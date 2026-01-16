No inicio da manhã desta sexta-feira (16), a Olivia sumiu do quintal da sua casa, localizada no bairro Capela Velha.

Olivia tem um ano, porte pequeno e pelos curtos mesclados em branco e marrom. Ela é dócil e pode estar assustada, além disso, ela tem um sério problema de saude e tem uma alimentação restrita.

Qualquer informação sobre o paradeiro ela, entre em contato com o telefone (41)‪ 99916‑7245‬. A família oferece recompensa.