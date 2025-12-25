Na noite da Véspera de Natal, 24 de dezembro, por volta de 22h, uma cachorrinha da raça spitz alemão se assustou com os fogos de artifício e fugiu de casa, na Rua Papa João XXIII, no bairro Sábia.

Ela atende pelo nome de Penellope, tem 5 anos e é muito dócil. Quando desapareceu ela não estava usando nenhum acessório, como roupinha ou coleira.

Penellope fugiu com a outra cachorrinha da família que já foi encontrada. Penellope segue desaparecida.

A família está muito preocupada, já que a spitz alemão precisa tomar remédio controlado. A cachorrinha é de porte pequeno e seus pelos são longos.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Penellope, entrar em contato com os tutores pelo número (41) 99840-1673 ou (41) 99655-4440.