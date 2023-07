Na última quinta-feira (06/07), a Nenê, uma lhasa de nove anos, desapareceu da sua casa, localizada na rua José Celso Batista Bosquet, no Costeira, pela manhã. Ela foi procurada na região da sua casa, mas não foi encontrada.

Ela é uma lhasa com pelos brancos com pequenas partes pretas e sua família está oferecendo recompensa para quem encontrá-la, para qualquer informação da Nenê, entrar em contato com número: 41 98881-9710.