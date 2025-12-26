A cachorrinha Maggie, da raça lhasa apson, acabou fugindo de sua casa na noite da Véspera de Natal, 24 de dezembro. Sua família mora próximo da rotatória do Corpo de Bombeiros, e a cachorrinha foi vista pela última vez subindo a Avenida Manoel Ribas, sentido centro.

Maggie é de porte pequeno, não tem microchip de identificação, seus pelos são longos e de cor clara. Ela estava usando lacinhos na cabeça quando desapareceu. Além disso, a cachorrinha tem uma hérnia no umbigo e precisa de atenção extra dos seus tutores.

A família está desesperada a sua procura, principalmente uma criança de 8 anos que chora bastante sentindo sua falta.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Maggie, entrar em contato com os tutores pelos números (41) 98853-3315 falar com Beatriz, (41) 99693-7095 falar com Adryan, ou (41) 99622-3435 com Luciane.