Família pede ajuda para encontrar cachorrinha roubada em frente à chácara

Uma cachorrinha da raça Shih Tzu foi roubada em frente à sua casa. A família contou com a ajuda de um vizinho, que disponibilizou imagens de uma câmera de segurança. O vídeo mostra um carro parando em frente à chácara onde vivem, e levando a cachorrinha embora sentido Capão Redondo.

Ela atende pelo nome de Lili e tem entre 12 e 14 anos. No momento do desaparecimento, não usava coleira, mas estava com os pelos tosados. Lili possui chip de identificação, porém, o registro ainda está no nome do antigo dono. Ela é de porte pequeno/médio e tem pelagem clara, em tons de branco e bege.

Qualquer informação sobre o paradeiro da Lili pode ser repassada à família pelo telefone (41) 99204-7862.