Neste domingo, 04 de janeiro, um cachorrinho chamado Tino acabou desaparecendo. A família mora no bairro Fazenda Velha, em Araucária, e foi passar o fim de semana em uma chácara na divisa com Contenda.

Família pede ajuda para encontrar cachorrinho Tino


Os tutores estavam se arrumando para voltar para casa, quando Tino sumiu e não foi encontrado mais. Ele é mestiço entre a raça shih tzu com spitz, possui 3 anos, é de porte pequeno e é muito dócil.

Normalmente seus pelos são longos, porém, foram tosados a pouco tempo, então estão parcialmente tosados atualmente. Além disso, Tino também estava usando uma gravatinha borboleta branca com a escrita de 2026.

Para qualquer informação sobre o cachorrinho Tino, entrar em contato com a família pelo número (41) 99786-0214.