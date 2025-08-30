Nesta sexta-feira, 29 de agosto, uma calopsita escapou de sua gaiola, quando seu tutor esqueceu a porta aberta, e não retornou mais. Ela vive no bairro Iguaçu com sua familia.

O animal é uma calopsita macho, canta e grita bastante e é mansinho. Ele esta com a familia desde filhote, e eles estão sofrendo muito com o desaparecimento do bichinho.

O animal tem penas cinzas e brancas, com detalhes em amarelo e vermelhinho em algumas partes. Além dela, a familia tem mais três calopsitas.

Se você tiver informações sobre o paradeiro do animal, entre em contato através do telefone (41)98706-8131.