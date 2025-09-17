Na última terça-feira (16), uma calopsita fugiu de sua casa, localizada na rua Santa Catarina, e não foi mais vista desde então. Puriquita, como é carinhosamente chamada por seus tutores, é o animalzinho de estimação da família e eles estão muito preocupados com o desaparecimento.

Ela é uma calopsita dócil, com a cara branca e pelos cinzas. O animal não usava coleira de identificação quando desapareceu. Sua família está divulgando fotos e informações dela nas redes sociais para tentar encontrá-la. Além disso, eles oferecem uma recompensa de R$100,00 reais para quem trouxer Puriquita para casa.

Se você viu o animal ou tem informações sobre seu paradeiro, entre em contato através do telefone (41) 99651-8628.