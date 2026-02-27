Uma família que mora no bairro Fazenda Velha, próximo ao Max Atacadista, pede a ajuda da população para encontrar uma calopsita que desapareceu na última semana. O animal pertence a uma criança de 3 anos que está sentindo muito a sua falta.

A calopsita atende pelo nome de Chico, não possui anilha e é dócil. Seu corpo possui penas cinzas com manchinhas brancas espalhadas, sua cabeça e seu rosto são amarelados.

Para qualquer informação do paradeiro da calopsita, entrar em contato com os tutores pelo número (41) 99613-3040, falar com Jane, e (41) 99846-1453, falar com Edinelson.