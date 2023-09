Família pede ajuda para encontrar calopsita que fugiu

No domingo (03/09), a calopsita Liz fugiu de sua casa, localizada na Rua Bahia, no bairro Iguaçu. Liz tem as penas mescladas entre cinza e branco, assovia sons de sabiá e galinha, que aprendeu quando passou férias no sítio e também canta a melodia da família Adams.

Quando ela fugiu, foi em direção a Rua Miguel Bertolino Pizato e a Rua Alagoas, por isso sua família acredita que ela esteja por essa região. Qualquer informação sobre o paradeiro de Liz, entre em contato com o telefone (41) 8436 – 9023.