Na tarde desta terça-feira (19), a gatinha Marie fugiu de sua casa, que fica na região do Capela Velha. Marie, é uma filhote com 3 meses de vida e é o animalzinho de estimação de duas irmãs.

Marie ainda é pequena, tem pelos brancos e detalhes em preto no rostinho e na orelhinha. Quando sumiu, ela usava uma coleira rosinha com um pingente de ursinho. A gatinha é muito dócil e bastante apegada às crianças, que sentem muita falta da gatinha.

Se você tiver informações que ajudem a encontrar a Marie, entre em contato através do telefone  (41) 985270613.

Família pede ajuda para encontrar gatinha desaparecida na região do Capela Velha
Foto: Divulgação