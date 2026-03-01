Na noite do ultimo sábado (28), uma gatinha escapou de sua casa, que fica localizada no Centro. Seus tutores perceberam sua ausência por volta das 22:30, eles olharam as cameras de segurança e viram o animal indo em direção a rua São Vicente de Paulo.

A gatinha atende pelo nome Milke, com pelos branquinhos e com partes laranjinhas nas orelhas e no rabinho. O animal usava uma coleira amarela com um sino quando desapareceu.

Se você viu a Milke por aí e tem informações que possam ajudar a encontra-la, entre em contato com o telefone (41) 99995-7213.