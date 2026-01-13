A gatinha Morgana fugiu da sua casa, no bairro Porto das Laranjeiras, após se assustar com barulho de bombinhas e fogos. Morgana é muito querida por sua família, que está sofrendo bastante com a ausência do animal.

Com olhos amarelos e verdes, a gatinha é frajolinha com os pelos longos. Além disso, usava uma coleira rosa com plaquinha de identificação e contato dos tutores quando desapareceu.

Se você viu a Morgana ou tem informações que podem ajudar a família a levá-la para casa, entre em contato através do telefone (41) 99600-0468.

Família pede ajuda para encontrar gatinha desaparecida no Porto das Laranjeiras