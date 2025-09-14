Na última quarta-feira, 10 de setembro, um gatinho desapareceu de casa, na região do posto de saúde do Capela Velha, e não voltou mais. Sua tutora acredita que o animal foi roubado por alguns rapazes que andavam pela regiãoz

Sonic branco, como é chamado pela família, é um gatinho surdo e animal de estimação de uma menininha, que sente muito sua falta.

O gatinho é dócil e não usava coleira, tem pelos brancos e heterocromia, condição onde o animal tem um olho de cada cor, no caso dele, são olhos azul e verde. O gatinho é bem dócil, porém pode estar assustado por estar longe de casa e ser surdo.

A família está bem preocupada e pede ajuda da comunidade para localizar o gatinho. Se você viu o gatinho por aí e tem informações sobre o paradeiro, entre em contato com a família através do telefone (41) 99502-9520.