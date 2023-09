Família pede ajuda para encontrar gatinho Simon

O número de animais fugindo, ou desaparecendo, tem sido cada vez mais frequente. Infelizmente a família da Valdirene também foi vítima dessa fatalidade, e está sofrendo com a falta do seu bichinho de estimação.

Na última quarta-feira (20/09), no final da tarde, o gatinho Simon sumiu na Rua Nahum Pedro Saliba, no bairro Iguaçu, o Simon é da raça siamês branco, e seus olhos são azuis.

Por ser ainda muito novo, ele é de porte pequeno. Seu aniversário de 1 ano será em outubro, próximo mês.

O gatinho é branco, e possui algumas machinhas cinzas pelo corpo, rosto e orelhinhas, e seu focinho é rosa. A única marca de cicatriz, é da cirurgia de castração.

Simon nunca havia saído de casa, e por ainda ser filhote, a família está preocupada com o estado de saúde do bichinho.

Segundo as informações da proprietária Valdirene, o gatinho teria escalado uma cortina e subido para o telhado. Os filhotes ainda estão na fase de fazer bagunça e brincarem com os móveis, sendo assim essa teria sido a terceira vez que o pequeno Simon fez isso, sendo que as outras duas tentativas, a tutora conseguiu impedi-lo de fugir.

Para qualquer informação sobre o Simon, entrar em contato com a Valdirene pelo número 41 98827-8185.