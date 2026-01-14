Na manhã do dia 10 de janeiro, o Senhor Jorge Vieira, de 75 anos, saiu de sua casa sem que ninguém percebesse, no bairro São Marcos, em Campo Largo, e não voltou mais. Recentemente, Jorge sofreu um micro AVC, o que deixou algumas limitações na voz e no entendimento.

O homem tem cerca de 1,68m de altura, pesa em torno de 57 kg, tem cabelo curto, um pouco grisalho, e barba branca. É um senhor bem calmo. Se for chamado pelo nome e alguém conversar com ele com paciência, ele responde. Ele tem dificuldades na fala, mas com paciência é possível entender.

A última informação sobre o paradeiro dele, foi quando ele foi visto no Terminal Central de Araucária pedindo ajuda para voltar para Campo Largo. Qualquer informação sobre o paradeiro dele, entre em contato pelo telefone (41) 99668-8028.