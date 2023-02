Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido

Willian Mayer Budek está desaparecido desde sexta-feira (13/01). Segundo o relato de Elaine Mayer, irmã de Willian, ele saiu da Lapa para ir trabalhar em Araucária, mas não apareceu no local. Foi realizado o boletim de ocorrência, hospitais e outros lugares foram verificados, mas não acharam nenhum indício do jovem.

William estava com a roupa do uniforme da empresa WHB, e seu carro é um Pálio da cor prata, placa AUN 3193.

Qualquer informação entrar em contato com a Elaine no número: (41) 99505-3762 ou Cris no número: (41) 99757-2415.