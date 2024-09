Família pede ajuda para encontrar menina de 13 anos que desapareceu na sexta (27)

Na última sexta-feira, 27 de setembro, Hillary Cabral do Carmo de apenas 13 anos acabou desaparecendo. De acordo com a família, Hillary saiu para ir para a escola e não voltou mais. Ela mora na Rua Imbaú, no bairro Iguaçu.

Ela estuda no Colégio Estadual Prof° Júlio Szymanski e estava vestindo o uniforme da instituição quando desapareceu. Segundo informações oficiais, a menina tem aproximadamente 1,67 cm, pesa 55 kg e sua pele é parda. Seus olhos são castanhos escuros e seu cabelo é preto.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da Hillary, entrar em contato com os avós da menina pelos números (11) 99181-7361 ou (41) 92003-5536. Também é possível entrar em contato diretamente com a Delegacia de Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000.