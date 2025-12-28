Na sexta-feira, 26 de dezembro, um cachorrinho da raça border collie acabou fugindo por medo dos barulhos dos fogos de artifício. Ele atende pelo nome de Flocos e desapareceu na área rural de Taquarova, próximo a Fertilize.

Flocos é de porte médio, seus pelos são longos e uma variegação entre preto e branco. Ele também possui várias bolinhas pretas próximo do focinho e nas patas. Quando desapareceu, ele não estava usando coleira e nem roupinha.

A família pede ajuda da população para encontrar o cãozinho, principalmente porque uma criança está sentindo muito sua falta. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Flocos, entrar em contato com o número (41) 99672-9459.