Na última quinta-feira (26), o passarinho José, um ring neck, desapareceu da sua casa, que fica no bairro Fazenda Velha, enquanto seu tutor estava trabalhando.

José é um passarinho com penas azuis, bico alranjado, com garrinhas brancas e bastante dócil.

Seu tutor esta bastante preocupado e pede ajuda da população para encontrar José. Se você o viu por ai e tem informações do paradeiro dele, entre em contato com o telefone (41) 99229-5590.