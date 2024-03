Família pede ajuda para jogador mirim participar de competição na Espanha

Com apenas 6 anos de idade, o garotinho João Lucas Bezerra dos Santos, hoje com 8 anos, já demonstrava um grande interesse pelo futebol. Focado no desejo de ser um jogador, não demorou muito pra ele começar a praticar o esporte pelo qual sempre foi apaixonado. Atualmente João joga futebol de campo na Life Academy, em Curitiba, e futsal na AFFA Figa’s, em Araucária. O garoto também está prestes a realizar mais um grande sonho: disputar um campeonato internacional.

João foi convidado a defender o time Sub-9 da Life Academy no Mic Football 2024, o maior campeonato de base do mundo, que vai acontecer entre os dias 14 a 16 de junho, na cidade de Costa Brava, na Espanha. A competição reunirá um total de 412 equipes do mundo todo e contará com a participação de equipes renomadas como Barcelona, Real Madrid, entre outras. O jogador quer muito estar lá, mas a missão será árdua, isso porque todos os custos para a viagem são de responsabilidade dos pais e responsáveis dos atletas.

“João terá que viajar acompanhado por um responsável, o que dobra as despesas, e nós não temos condições de arcar com esses custos. Por isso, entramos numa verdadeira corrida contra o tempo, buscando patrocínios, padrinhos, enfim, toda a ajuda que conseguirmos. É o sonho do João ser um jogador de futebol e ir para esse campeonato, ele sabe que portas poderão se abrir, porque a competição terá grandes times participando, como Barcelona, Valência, Liverpool, entre outros. Isso dará uma visibilidade grande para os atletas”, conta a mãe Jéssica.

Para ajudar o João a realizar o seu sonho, a família está vendendo ovos de colher, trufas, caixinhas presenteáveis com docinhos, bolos confeitados, docinhos para festas, bolos de pote e muitas outras guloseimas. “Você que é empresário, nos ajude patrocinando o João. Você, amigo, poderá apadrinhá-lo, e se não puder fazer nenhuma dessas duas opções, indique nossos produtos para seus amigos”, convida a mãe.

Se quer ajudar o garotinho João a ir para a Espanha, é só fazer um PIX de qualquer valor na chave projetojoaoespanha@gmail.com ou adquirir os quitutes feitos pela família, através do fone (41) 98503-8997.

