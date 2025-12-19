Na manhã desta sexta-feira (19), uma familia perdeu todos oa seus bens em um incêndio que acometeu a casa deles. Felizmente, ninguém teve ferimentos graves, apenas a mãe da familia, Erica, teve queimaduras leves em algumas partes do corpo. O tratamento já esta sendo realizado.

O incêndio destruiu toda a casa, e eles perderam tudo: móveis, roupas, calçados, brinquedos e alimentos. Agora, estão realizando uma arrecadação para se recuperarem das perdas materiais.

A familia precisa com mais urgencia de alimentos e roupas para os pais, que usam roupa M masculina, G1 feminino e calçados 37 e 39/40. Os filhos do casal ja receberam doações de roupas e sapatos.

Além de roupas, a familia disponibilizou o pix para receber doação em dinheiro, qualquer valor pode ajuda-los nesse momento. O pix é o celular 41 987955147, em nome de Erica Miranda dos Santos.