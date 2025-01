Família procura cãozinho desaparecido no bairro Capela Velha

Uma família do bairro Capela Velha está desesperada em busca de seu cãozinho, o Tedy, que desapareceu no Natal. Ele foi visto pela última vez na rua Pinguim, perto de sua casa.Tedy é um Shih Tzu macho, com pelos brancos e pretos, é dócil e pode estar assustado. Os tutores estão muito preocupados com o bem-estar de Tedy, que pode não conseguir se proteger ou se alimentar sozinho na rua.

Quem tiver informações ou encontrar o Tedy pode entrar em contato com a família através do telefone (41) 99685-9617.