Família procura poodle que sumiu no Campina das Pedras

Por volta de 8h30 da última terça-feira, 10 de setembro, um cachorrinho acabou fugindo de sua casa, que está localizada na área rural de Campina das Pedras.

Ele atende pelo nome de Panda, é da raça poodle e possui 8 anos. De acordo com o seu tutor, o cachorrinho acabou fugindo de casa e foi em direção à residência do vizinho. A família inteira saiu a sua procura, mas não conseguiram encontrá-lo. Eles desconfiam que alguém possa ter pegado ele, já que Panda não tem o costume de sair de casa.

Panda é de porte pequeno/médio, seu pelo é longo, enrolado e possui coloração preta, com uma mancha branca no peito, na cabeça e na patinha da frente. Seu tutor relata que o cachorrinho é dócil com pessoas conhecidas, mas com estranhos ele fica agitado. Panda não estava usando roupinha quando desapareceu, mas estava com uma coleira antipulgas cinza com uma faixa laranja. Ele não é castrado e possui uma ferida abaixo dos olhos.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Panda, entrar em contato com os números (41) 99813-5996 e (41) 99538-2206.

Edição n.º 1432.