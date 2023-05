Zeus é um Chow Chow de pelagem clara e porte médio, que desapareceu da residência de sua família no bairro Fazenda Velha em outubro do ano passado. Sua família ainda não perdeu a esperança de encontrá-lo e agora conta com a ajuda da população para fazer isso.

Quem possuir informações sobre o paradeiro do Zeus, pode entrar em contato através do telefone (41) 99702-0140.