Foto: divulgação

O simpático Bruce, de nove anos, desapareceu de sua residência no último domingo, 11 de julho, por volta das 23h. O cãozinho foi visto pela última vez próximo à Avenida dos Pinheiras e da Nitrobrás. Bruce é de porte pequeno, dócil e possui pelagem branca, com parte do rosto em preto.

Segundo sua família, o animal está fazendo muita falta principalmente para uma criança, que é sua melhor amiga. Quem tiver informações sobre o paradeiro do Bruce pode entrar em contato pelo número (41) 99142-3745.