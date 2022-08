Família que perdeu tudo em incêndio precisa de ajuda para construir nova casa

Amigos criaram uma vakinha virtual e organizaram uma rifa no intuito de arrecadar recursos para ajudar a família da Elis

Sensibilizados com a tragédia que se abateu sobre a vida da Elisângela, moradora da área rural de Onças que teve sua casa destruída por um incêndio no dia 16 de julho, um grupo de amigos decidiu se unir para ajudá-la a reconstruir o lar da família. Elis vivia na casa com o marido Ednaldo e os dois filhos do casal e agora eles precisam de ajuda para refazer a vida.

O grupo de amigos criou uma vakinha virtual para arrecadar recursos e também fez uma rifa, com os seguintes prêmios: um kit feminino do Boticário, um kit com carretilha e molinete e ainda uma drenagem linfática com sessão de corrente russa. Cada número da rifa custa R$5,00 e quem adquirir poderá efetuar o pagamento via PIX 41 996078383, em nome de Marina Aparecida Cubas.

Quem preferir contribuir através da vakinha virtual, o link é https://www.vakinha.com.br/3042464