Família quer encontrar cachorrinho Fumaça desaparecido desde a segunda-feira (02)

Na noite da última segunda-feira (02/01), o cachorrinho que atende pelo nome de Fumaça sumiu de sua casa no Capela Velha. Ele é um animal muito dócil que foi adotado pela família da Raila, porém ele tem um passado de maus tratos, que faz com que tenha medo de pessoas desconhecidas. É por isso que a dona do bichinho pede para que quem o encontrar, tomar cuidado com a abordagem, o chamando pelo nome e se aproximando lentamente, até ele se acalmar e confiar que não será atacado.







Fumaça tem a cor preta com pelos curtos, usa coleirinha e normalmente não aceita comida da mão de outras pessoas, então o ideal é se aproximar dele apenas conversando.

Qualquer informação sobre o seu paradeiro entrar em contato com a Cláudia através do WhatsApp: (41) 99979-5173.