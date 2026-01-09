Neste sábado, 10 de janeiro, os pais e familiares do pequeno Brian, organizarão mais um bazar beneficente. O evento acontecerá das 9h às 17h, na Rua Tangará, n° 745, no Jardim Califórnia.

O bazar contará com a venda de roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados, acessórios e outros utensílios. A família convida a todos para prestigiar esse momento e ajudar no bazar. Todo o valor arrecadado será destinado ao tratamento do pequeno Brian.

Atualmente com 2 anos e 8 meses, Brian enfrenta uma batalha desde os 7 meses, já que foi com essa idade que foi diagnosticado com Miopatia Centronuclear, uma doença rara e grave. Essa condição afeta diretamente os músculos, limitando sua capacidade de realizar funções básicas, como respirar e se alimentar sem auxílio.

Edição n.º 1497. Victória Malinowski.