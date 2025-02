Família realizará bazar beneficente para o pequeno Brian

No sábado, 15 de fevereiro, a família do pequeno Brian irá realizar mais um bazar beneficente em prol do seu tratamento. Ele foi diagnosticado com miopatia centronuclear, uma doença que afeta diretamente os músculos, limitando sua capacidade de realizar funções básicas, como respirar e se alimentar sem auxílio.

Seu tratamento é realizado em casa, e devido a isso, exige muitos dos pais. Brian é alimentado através de uma gastrostomia e respira com a ajuda de uma traqueostomia, assistido por um ventilador mecânico e monitorado por diversos aparelhos.

No bazar serão vendidas roupas masculinas e femininas com peças infantis e adultas. O evento será realizado das 09h às 17h, na Avenida Cerejeiras, nº 621, no bairro Capela Velha.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.