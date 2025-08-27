Acontece às 19h desta quarta-feira, 27 de agosto, a missa de sétimo de falecimento da servidora pública aposentada Irene Maria Wagner, que nos deixou na semana passada.

Dona Irene, como era mais conhecida, trabalhou por décadas em repartições públicas da Prefeitura de Araucária. Por onde passou deixou dezenas de amigos e colegas. Mulher de postura firme e ávida por uma boa roda de bate-papo, gostava de conversar e ficar inteirada sobre tudo o que acontecia ao seu redor.

Nascida em 18 de setembro de 1939, Dona Irene faria 86 anos no mês que vem. No entanto, acabou falecendo no sábado, 23 de agosto, no Hospital do Idoso Zilda Arns, em Curitiba, em decorrência de complicações de saúde que ocasionaram uma parada cardíaca.

Embora tenha nascido em Curitiba, Dona Irene construiu sua vida em Araucária, cidade que sempre a abraçou. Aqui se casou e teve dois filhos: Genilson Augusto de Almeida, já falecido há vários anos, e Giselda Wagner de Almeida, que esteve com a mãe até seu último fechar de olhos.

Dona Irene foi velada na capela mortuária do Cemitério Boqueirão no último sábado, sendo sepultada na manhã de domingo (24).

A missa de sétimo dia de Dona Irene acontece às 19h desta quarta-feira, na igreja do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que fica na Praça Dr. Vicente Machado, popularmente conhecida como Praça da Matriz.