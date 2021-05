Famílias do Tupy recebem doações do projeto social Seja Luz

Ação do grupo Seja Luz ajudou muitas famílias que estavam sem condições de comprar alimentos e produtos de higiene. Foto: divulgação

Com a pandemia, a solidariedade se fez ainda mais presente e necessária em projetos sociais que ajudam a levar alimentos, produtos de higiene e outros, às famílias em situação de vulnerabilidade social. No sábado, 8 de maio, foi a vez das famílias da comunidade Beira Rio, no Jardim Tupy, serem atendidas por uma ação do grupo O Propósito Seja Luz, de São José dos Pinhais. Eles distribuíram cestas com kits higiene para os moradores, e no último sábado, dia 15, levaram cestas básicas, cobertores, roupas, kits de higiene e ovos.

Esta não foi a primeira vez que o grupo realizou uma ação em Araucária. “Em ocasiões anteriores já havíamos ajudado algumas comunidades do Município, através da voluntária Léo Tolomeotti, que já vem fazendo um trabalho social junto às famílias carentes do bairro Campina da Barra e região. Ela nos apresentou a situação dessa nova comunidade, com muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, e decidimos ajudar”, explicou Jaqueline, umas das responsáveis pelo grupo. O Seja Luz realiza ações em Curitiba e região metropolitana e também em algumas cidades do litoral paranaense. “Oficialmente o grupo começou em março do ano passado, mas esse trabalho social já vinha sendo feito há mais de seis anos”, disse.

Além das doações do grupo de São José dos Pinhais, as famílias receberam pães caseiros, doados por uma pessoa de Araucária. “Agradecemos ao grupo Seja Luz e a todos aqueles que acompanham nosso trabalho e estão sempre contribuindo. Pedimos que as pessoas continuem nos ajudando, pois ainda existem muitas famílias enfrentando necessidades”, diz Léo.

As pessoas poderão doar alimentos, material de higiene, cobertores. O contato para ajudar é pelo fone (41) 99916-1324.

