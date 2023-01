Famílias inscritas no CadÚnico podem fazer a troca gratuita da sua antena parabólica convencional

Famílias araucarienses inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que assistiam TV por uma antena parabólica convencional, podem trocar o equipamento por um kit gratuito da nova parabólica digital. Essa ação é do programa federal “Siga Antenado”, e o contato deve ocorrer por meio do site do programa (https://sigaantenado.com.br/) ou pelo número: 0800-729-2404.







A Prefeitura de Araucária não tem participação nessa ação, consequentemente não possui acesso sobre o banco de dados das famílias, utilizado nesse programa federal. Qualquer dúvida, a família interessada deve entrar em contato pelo site ou pelo telefone informado anteriormente.

Vale ressaltar que o benefício é exclusivamente para as famílias inscritas em programas sociais federais e que estão fazendo o uso de antena parabólica convencional (instalada e conectada à TV corretamente). Os beneficiados receberão um kit gratuito com antena digital e que será instalado gratuitamente na residência com atendimento agendado. Para o agendamento desses kits será preciso fornecer o número do CPF ou do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

Segundo informações do programa, a mudança se faz necessária devido à frequência que será utilizada para o sinal 5G de telefonia. A parabólica digital, que é o novo equipamento, continuará oferecendo canais gratuitamente e deve garantir imagem mais nítida, som de melhor qualidade, entre outras vantagens.

As famílias que usam a antena parabólica convencional, mas não estão inscritas em programas sociais federais, precisarão adquirir novos equipamentos para continuar recebendo o sinal de TV com uma melhor qualidade de áudio e imagem. Segundo o programa, “já existem kits com a nova parabólica digital, conversor e cabos disponíveis no mercado e podem ser comprados em lojas de varejo na sua cidade ou através das lojas on-line dos fabricantes”.

Quem possui antena externa (instalada no telhado), antena interna (instalada ao lado da TV) ou antena de TV por assinatura não precisará fazer nada, porque a transmissão dos canais para essas situações não mudará.