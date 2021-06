Famílias vulneráveis de Araucária recebem doação de cartões alimentação

A entrega dos primeiros cartões aconteceu na sede da associação de moradores do Jardim Alvorada. Foto: Marco Charneski

Nesta terça-feira, 1º de junho, a GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional) começou a distribuição de cartões alimentação para cerca de 3 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica em Araucária. Cada família irá receber um auxílio no valor de 120 reais por mês, durante três meses. A campanha tem como objetivo o combate à fome, agravada pela pandemia. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), a fome — ou insegurança alimentar grave — atinge mais de 19 milhões de brasileiros, sendo que 6% desse número se concentra na região Sul e Sudeste do país.

Liderada pela organização social GERAR, a iniciativa conta com recursos provenientes de doações da Petrobras e apoio da Prefeitura Municipal de Araucária na identificação, cadastro e entrega dos cartões alimentação para as famílias vulneráveis. A Secretaria de Assistência Social do município identificou as famílias por meio do CadÚnico e será responsável pela entrega dos cartões aos beneficiários nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) das comunidades em que residem.

Além das 3 mil famílias selecionadas pela prefeitura, 155 ex-participantes do Projeto Alvorecer II serão atendidos pela campanha. O projeto — realizado pela GERAR até o fim de 2019 com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — qualificou jovens e adolescentes do município no curso de Auxiliar de Gastronomia.

Segundo o presidente do Conselho Diretor da GERAR, Francisco Essert, iniciativas como essa são imprescindíveis em um momento tão difícil. “É uma satisfação muito grande ajudar neste momento de pandemia e minimizar os impactos às famílias. Optamos pelos cartões alimentação para dar a possibilidade de as pessoas escolherem os itens que irão compor sua alimentação. Assim, também haverá fomento do comércio local das comunidades onde vivem”, descreve.

Essert relata que a GERAR atua há anos em Araucária, promovendo diferentes projetos, o programa Aprendiz Legal e estágios, capacitando e inserindo jovens no mercado de trabalho. O presidente também destaca a sensibilidade da Petrobras em atuar no combate à fome, com o aporte de recursos para o desenvolvimento da ação, e a parceria fundamental da Prefeitura de Araucária. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura e a GERAR já possuem um bom relacionamento de anos por causa de parceria em projetos realizados no município, dentro da área de Assistência Social, o que levou ao apoio à iniciativa em prol das famílias vulneráveis de Araucária.

Laís A. Almeida com supervisão de Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1263 – 02/06/2021