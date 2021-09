Iéu foi pras Curitebe fazer entrega das encomenda de pierogue que Flortha minha irmã fazendo, duas sacola até a boca, pesada que um Diabo!!! Mas como dando certo iéstas venda pela internet, problema é que tem que fazer a entrega, iéstes Deusolivery de Pierogi!!

Quando tava fazendo entrega na Praça Ozório, se achegando um sujeito pedindo informaçón de onde que ficando o Teatro Guaira!!! Iéu enton falando pro camarada, que indo mesmo pra aquela direçón porque tendo uma entrega na Praça dos Santos Andrade e se iéle non se importar de carregar uma das sacola iéu levando iéle no Teatro.

Olha, sujeito agradecendo, dizendo que sendo um prazer carregar uma das sacola. Fumo caminhando pela Rua XV, e ieu começando a perceber o povo tudo zoiando, enton ieu deu explicaçón pro camarada que non ligasse que povo zoiando, porque iéu sendo um camarada famoso, ieu trabaiando na Clube Fm e contando história na Idéia de Jerico. Povo enton devendo estar me reconhecendo e por iésto que ficam zoiando.

Fumo passando pela Boca Maldita e as pessoa começaron a sair na porta das loja pra ver nóis passando, zoia, iéu nem sabia que estando ton famoso deste jeito, e já que tinha uma das mon livre, ieu começando a dar tchauzinho pras moça!!

Enton iéu preguntando se moço querendo tomar um cafezinho, moço aceitando, entremo no café da boca e zoia, tudo mundo abrindo espaço pra ieu entrar. Pedimo dois café, caxero nem querendo cobrar dizendo que non sendo sempre que recebendo gente famosa no estabelecimento. Enton iéu explicando pro moço que iéle non ligasse porque o povo das Curitebe gostando de gente que vindo de fora, e ieu sendo lá do Capom Fechado.

Continuemo caminhando e uma roda de moça vindo tudo gritando com uma caderninho na mon pedindo otógrifo, enton ieu falando pra iélas que estando atrasado pras encomenda, só pra non perder meia hora desenhando nome nas assinatura. Enton iélas atacaron o sujeito que tava carregando a sacola de pierogi, camarada pra contornar a minha grosseria foi simpático com as moça, dexou sacola no chon e foi escrevendo nome nos caderno das moça.

Mas que educado iéste Reynaldo Gianequini!!!!

