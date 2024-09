Fanfarra da Escola Arlindo Milton Druszcz conquista título no Campeonato Interestadual

A fanfarra da Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz -FEMUPAMD, foi campeã do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras, realizado em São José dos Pinhais no último domingo, 25 de agosto. A corporação venceu na Categoria Técnica: Banda de Percussão com instrumentos melódicos, faixa etária infantil. A competição contou com a participação de 22 confederações de várias partes do Paraná e de outros estados, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A Escola Arlindo brilhou e encantou o público com sua apresentação. A fanfarra levou 65 integrantes, 60 são alunos atuais do 3º, 4º e 5º ano e 5 são estudantes convidados que saíram esse ano por terem passado para o 6º ano. “No dia a dia só participam da fanfarra alunos que atualmente estudam na escola, eles ensaiam nas terças, quartas e quintas-feiras. Quero parabeniza-los por esta conquista”, disse a diretora Simone Nunes.

O professor Gilberto Ferreira Santiago é o maestro da fanfarra desde fevereiro de 2022. “De fevereiro a maio daquele ano, organizamos os espaços, realizamos manutenção dos instrumentos, produzimos alguns materiais necessários e sensibilizamos a comunidade, pois muitos ainda não sabiam o que era uma fanfarra. Em junho, com a banda já formada, iniciamos os ensaios”, relata.

Foto: Divulgação. A Escola Arlindo brilhou e encantou o público com sua apresentação.

Gilberto diz que a fanfarra se preparou muito para este campeonato e apresentou excelentes resultados, conquistando as seguintes premiações: 1º lugar pelotão de bandeiras, 1º lugar mor de comando, 1º lugar baliza, 1º lugar corpo coreográfico, 1º lugar banda de percussão com instrumentos melódicos – infantil.

“Estou muito feliz com o resultado de nossa participação neste campeonato. Isso reflete o talento e a dedicação de nossos estudantes. E claro, não posso deixar de agradecer as diretoras da minha escola, Simone e Ivone, e a secretária de educação Adriana, por acreditarem na força da cultura musical para o desenvolvimento da aprendizagem de nossos estudantes”, declarou o maestro.

Atualmente, a fanfarra da Escola Arlindo está atendendo na capacidade máxima. Mas todos os anos são abertas novas vagas, pois os estudantes que vão para o 6º ano, deixam de participar – a fanfarra atende exclusivamente os estudantes da escola.

“É maravilhoso ver o quanto os alunos se dedicam durante os ensaios. Como é uma atividade bastante prática, eles gostam muito. São crianças bastante assíduas e que fazem de tudo para dar o melhor de si em nossas apresentações. Sem contar o apoio das famílias, que estão sempre incentivando seus filhos a participarem com vontade, uma vez que poucas crianças tem essa oportunidade”, ressalta Gilberto.

Edição n.º 1430.