Fantasma teria tocado piano no Colégio Estadual Júlio Szymanski

Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral. Elas constituem um tipo de folclore moderno e geralmente são inseridas no contexto cultural de uma população. Em Araucária, são muitas as lendas urbanas contadas pelo povo. Na edição da semana passada, o Jornal O Popular publicou a lenda do Casarão dos Bettega, e nesta semana, você vai conhecer a lenda do “Fantasma do Piano do Colégio Szymanski”.



Primeiramente te pergunto: você acredita em fantasmas, espíritos ou aparições? Pois bem, muita gente acredita e alguns até juram ter visto coisas sobrenaturais. São estas pessoas que contam as lendas urbanas, como a do velho piano que há muitos anos está no Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski. Diz a lenda que um certo dia, no meio da madrugada, as pessoas começaram a ouvir uma música sendo tocada no velho piano. Numa noite, um guarda teria visto uma menina afrodescendente tocando. Segundo relatos, a garota teria pedido desculpas e sumido no corredor do colégio.



Outros que contam a lenda dizem que a menina viveu no século XIX, era filha de uma escrava e tocava piano na casa grande em que trabalhava. A menina morreu de meningite no casarão e o piano doado ao colégio teria sido dos patrões dela.



Segundo o diretor do Szymanski, Andre Gotfrid, o piano é alemão, mas foi importado da França, e dentro dele existe uma espécie de código que rastreia sua origem. No piano também há registros de cada afinação, alguns com datas dos anos 40. “Não se tem conhecimento de quem trouxe este piano para o colégio. Hoje ele está posicionado próximo à sala dos professores e os alunos podem tocar nos intervalos”, comentou Andre.