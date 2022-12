Iéu non sendo muito de acreditar nesta história de fantasma, até porque alma depenada non son coisa que se enxergando com os zóio, por que alma non tem corpo fora do corpo, sendo coisa bistrática. Flortcha jurando, que via fantasma de noite quando se alevantava da cama pra ir na casinha, dizendo que onde passava um fantasma ficava zoiando pra iela, acompanhando iela toda véis que passando pela sala, pelo corredor, até no quarto dela, via iéla e se escundia, via iéla e se iscundia até que ieu resolveu um dia se alevantar junto dela pra ver se ieste fantasma realmente aparecendo, e ieu comprovando a história, mas foi só tirar os espelho da casa que o fantasma desaparecendo! Ieu ansim acreditando que as alma dos antepassado vive rondando os lugar que iéles sempre morando viva toda, principalmente se sendo dos parente, porque polaco tem ieste problema de desapego, non se desapegon das coisa que sendo deles mesmo despois de morto e vivem alí rondando pra ficar cuidando dos pertence. Ansim quando Papai morendo, sempre voltando de noite pra cuidar da mamai, e até ieu nem sabendo porque só voltava de noite quando tudo mundo tava drumindo, se fosse pra que ninguém enxergasse iele podendo voltar a qualquer hora já que alma non se enxergando. Das véis ieu iscuitando barulheira e gemido no quarto de mamai, me dava uns trêis tipo de arepio, iéu ponhava travessero cobrindo a cara e ficava debaxo da cama de medo, vai que iéle se alembrando do tempo que quando iéu iscuitava os mesmo barulho de noite e indo bater na porta do quarto deles pra ver que acontecendo, Papai saia com cara de bravo e me descascava cinta na bunda. Mas também achando que despois que alma vendo que tudo estando de acordo, dá sussego, pula janela e vai embora. Por iésto, hoje ieú vivendo respeitando as alma depenada, iélas non me incomodando e ieu non incomodando iélas. Non é mesmo Babka?