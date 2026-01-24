Fantini Barbearia foi eleita a Melhor Barbearia de Araucária no Prêmio Melhores do Ano 2025. O reconhecimento acontece em um mercado competitivo, com mais de 100 barbearias em atividade no município, e reflete a trajetória da empresa ao longo do último ano.

Fundada com foco no atendimento ao público masculino, a Fantini encerrou 2025 com três unidades em funcionamento em Araucária. Os espaços seguem um padrão de estrutura e ambientação, com proposta contemporânea e estacionamento próprio em todas as unidades, oferecendo praticidade aos clientes que utilizam os serviços.

A barbearia conta com uma equipe formada por profissionais especializados, que participam de processos contínuos de atualização técnica. Os serviços incluem cortes de cabelo, barba e outros cuidados voltados ao segmento masculino, acompanhando métodos e tendências do setor.

Para o fundador da marca, Emerson Fantini, a eleição no prêmio representa um indicativo de que a empresa segue o direcionamento estabelecido desde o início das atividades. “Receber esse reconhecimento em uma cidade com tantos profissionais competentes mostra que nosso foco em qualidade, atendimento e evolução constante faz sentido”, afirmou.

A escolha da Fantini Barbearia como destaque no Prêmio Melhores do Ano 2025 reforça sua presença no mercado local e acompanha o crescimento da marca na cidade, mostrando a confiabilidade que seus clientes depositam na empresa, já que o prêmio é definido por meio de votação popular.

SERVIÇO

O Fantini Barbearia tem três unidades na cidade, a mais recente está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 394, no Centro.

Além dela, existem mais duas unidades, a matriz na rua Professor Alfredo Parodi, 1109, no Centro e outra na rua Agrimensor Carlos Hasselman, 262 no bairro Fazenda Velha.

Todas as unidades atendem por ordem de chegada ou com horário agendado. Os agendamentos podem ser realizados através do aplicativo Fantini Barbearia – disponível para Android e IOS – ou por WhatsApp.

